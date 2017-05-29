В понедельник суд примет решение о слушании дела Януковича по существу

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжит предварительное заседание по уголовному делу против экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Суд должен вынести решение, может ли уголовное дело быть назначено к рассмотрению по существу, перед этим будет заслушана позиция защиты.

Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела о государственной измене 30 января, после чего его материалы были переданы на изучение адвокатам.

Дело о госизмене является первым переданным в суд из целого списка дел, которые были открыты против Януковича на Украине после госпереворота в 2014 году. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дел о гибели людей во время массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году, о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье" под Киевом, а также дела о хищении госсредств при реализации одного из проектов компании "Укртелеком" — крупнейшего в стране оператора фиксированной телефонной связи.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска".

Ранее экс-президент опроверг обвинения следствия в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти РФ также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

При этом президент Петр Порошенко ранее потребовал обеспечить прозрачный судебный процесс по этому делу. По его словам, суд должен проходить в публичном режиме, а адвокатам Януковича должна быть обеспечена возможность защищать права своего клиента.

Расследование дела о госизмене проходило по специальной процедуре заочного осуждения, которая была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Защита Януковича требует обеспечить участие экс-президента в заседании в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ. По словам адвокатов, Янукович не против личного участия в заседании, однако не может этого сделать, так как на Украине ему угрожает опасность.

Генпрокуратура Украины заявила, что если Янукович согласится приехать в суд в Украину, власти обеспечат ему безопасность. В частности, экс-президента могут встретить на украино-российской границе и в сопровождении охраны доставить в суд для избрания меры пресечения. В случае, если суд отпустит Януковича, ему будет приставлена государственная охрана.

Параллельно с началом судебного процесса по делу Януковича в Оболонском райсуде защита экс-президента добивается переноса рассмотрения дела в другой суд в связи с тем, что, по ее мнению, на нынешнюю коллегию судей оказывается давление.

Ранее адвокаты обвинили генпрокурора в незаконном вмешательстве в электронную систему документооборота в судах при назначении судей по делу Януковича. В связи с этим адвокаты подали заявление в правоохранительные органы о совершении работниками прокуратуры уголовного преступления.

Также адвокаты попросили Оболонский райсуд объявить перерыв в предварительном заседании до того времени, пока правоохранители не проведут проверку изложенных ими фактов. В ответ суд поручил госкомпании "Информационные судебные системы", которая администрирует автоматизированную систему документооборота в судах, проверить, было ли несанкционированное вмешательство в систему при назначении судей.

Кроме того, защита обратилась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой создать временную следственную комиссию в парламенте для расследования этих фактов. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отклонил жалобу адвокатов о переносе рассмотрения дела из Оболонского райсуда Киева в любой другой.

Суд уже провел два предварительных заседания по делу о госизмене – 4 и 18 мая. Цель предварительного судебного заседания заключается в том, чтобы определить, полно ли было проведено досудебное следствие по делу и может ли дело быть назначено к рассмотрению по существу, или же его следует закрыть или направить на доследование.

Суд смог перейти к рассмотрению этого вопроса лишь в конце второго предварительного заседания. Все первое и часть второго заседания ушли на решение вопроса об участии Януковича в предварительном заседании в режиме видеоконференции, на чем настаивала защита.

Однако, не смотря на то, что суд, рассмотрев соответствующее ходатайство защиты, предоставил Януковичу программную возможность участия в заседании в режиме видеоконференции, экс-президент так и не вышел на связь с судом. Причиной этому стало то, что киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

После этого адвокаты заявили, что будет продолжать добиваться участия Януковича в суде в режиме видеоконференции, однако, вероятнее всего, суд сможет вернуться к этому вопросу только с первого судебного заседания по существу.

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Ожидается, что в ходе судебного заседания в понедельник защита официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу. Ранее адвокаты заявили, что обвинительный акт подготовлен плохо и рассмотрение дела начинать нельзя.

Кроме того, на заседании защита может озвучить позицию Януковича — хочет ли он, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. По законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Янукович должен принять решение по этому вопросу до начала судебных заседаний по существу.