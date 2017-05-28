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    Политика

    Визит Порошенко в Одессу: в полиции объяснили, зачем улицы оградили "решетками"

    (обновлено: )27514
    Как заявил советник главы управления полиции в Одесской области, одесские улицы перегородили металлическими сетками не из–за Порошенко, а из–за представителей турецкой делегации во главе с мэром Стамбула.
    Порошенко в Одессе
    president.gov.ua

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, с чем были связаны беспрецедентные меры безопасности, предпринятые 26 мая в день визита в Одессу президента Петра Порошенко. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

    Порошенко в Одессе
    president.gov.ua
    Президент за решеткой. Как Порошенко съездил в Одессу

    По словам Форостяка, одесские улицы перегородили металлическими сетками не из–за Порошенко, а из–за представителей турецкой делегации во главе с мэром Стамбула.

    "Вы знаете уровень террористической угрозы в самой Турции и в Стамбуле в частности, учтите также количество выходцев с Ближнего Востока, которые нашли свое пристанище в нашем городе, и не только по экономическим соображениям, если откровенно", — написал он.

    В то же время, Форостяк не забыл отметить главу государства за мудрое поведение в ходе визита.

    "Что касается протестующих, то, как бы там ни было, несмотря на свою незначительную численность, они смогли выразить свой протест, президент самостоятельно подошёл к ним и выслушал, что заслуживает уважения и было мудро с его стороны", — ответил он.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в пятницу находился с визитом в Одессе. Глава государства приехал на торжественное открытие отреставрированной Потемкинской лестницы и Стамбульского парка. В Одессе Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

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