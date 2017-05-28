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    Политика

    Полторак встретится с министром обороны Чехии

    (обновлено: )1401
    Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Украины, встреча состоится в понедельник, 29 мая, в рамках официального визита делегации оборонного ведомства Чехии в Украину.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак в Киеве проведет встречу с министром обороны Чешской Республики Мартином Стропницким.

    Антони Мацеревич. Архивное фото
    Antoni Macierewicz/Flickr
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    Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, встреча состоится в понедельник, 29 мая, в рамках официального визита делегации оборонного ведомства Чехии в Украину.

    Ожидается, что состоятся переговоры делегаций ведомств двух стран, по итогам которых будет подписано совместное заявление.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что обсудил с представителями конгресса США ситуацию в Донбассе и вопрос о возможности предоставления Киеву оборонительного оружия.


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