В Украину прибывают представители стран-участниц ОБСЕ в Вене

Фото: OSCE/Curtis Budden

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. С воскресенья, 28 мая, по 31 мая в Украине будет находиться делегация постоянных представителей государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Делегация ознакомится с состоянием урегулирования конфликта в Украине, в том числе с ситуацией на линии разграничения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а также с деятельностью Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Смотрите также: Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

"Постоянные представители посетят районы вблизи линии разграничения на Донбассе, в частности г. Краматорск и Славянск, где ознакомятся с работой регионального отделения СММ, ходом реализации гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов боевиками гражданской инфраструктуры и жилых районов, а также доказательствами непосредственного участия России в военных действиях на Донбассе", — говорится в сообщении.

Во время визита также состоятся встречи делегации с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, руководством Верховной Рады и Администрации президента Украины, представителями гражданского общества.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.