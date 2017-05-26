Порошенко: России не место в "Большой восьмерке"

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. России не место в "Большой восьмерке", пока она не "выведет войска из Украины", заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия отремонтированной автодороги Спасское-Вилково в Одесской области.

"Саммит стран "Большой семерки", раньше была "восьмерка", потому что Россию выкинули за то, что она нарушила международное право, напала на Украину. Не место ей среди стран "Большой восьмерки", — цитирует УНИАН Порошенко.

"Вернуться очень просто: уберите прочь свои войска, перестаньте убивать украинцев, уберите свои пушки, танки, системы залпового огня — и все будет хорошо. А не уберете – у нас еще одна приятная новость: мы вместе с министром обороны… и Александром Турчиновым, секретарем СНБО, сегодня провели успешное испытание новой украинской ракеты", — сказал Порошенко.