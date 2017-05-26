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    Порошенко: России не место в "Большой восьмерке"

    (обновлено: )9503
    По мнению главы украинского государства, Российской Федерации не место в "Большой восьмерке". Порошенко отметил, что РФ покинула организацию, так как нарушила международное право.
    Порошенко в Одессе
    president.gov.ua

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. России не место в "Большой восьмерке", пока она не "выведет войска из Украины", заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия отремонтированной автодороги Спасское-Вилково в Одесской области.

    Порошенко на открытии дороги в Одесской области: аж сердце защемило. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко на открытии дороги в Одесской области: аж сердце защемило
     

    "Саммит стран "Большой семерки", раньше была "восьмерка", потому что Россию выкинули за то, что она нарушила международное право, напала на Украину. Не место ей среди стран "Большой восьмерки", — цитирует УНИАН Порошенко. 

    "Вернуться очень просто: уберите прочь свои войска, перестаньте убивать украинцев, уберите свои пушки, танки, системы залпового огня — и все будет хорошо. А не уберете – у нас еще одна приятная новость: мы вместе с министром обороны… и Александром Турчиновым, секретарем СНБО, сегодня провели успешное испытание новой украинской ракеты", — сказал Порошенко. 

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    В Италии стартовал саммит "Большой семерки". Саммит в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

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