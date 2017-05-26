Гройсман объяснил, почему Украина не может голосовать на Генассамблее ВОЗ

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на настоящее время долг Украины перед Всемирной организацией здравоохранения составляет 26 млн долларов.

Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховой Раде в пятницу, 26 мая.

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Глава правительства прокомментировал ситуацию с ВОЗ в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы.

Ранее сообщалось, что новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.