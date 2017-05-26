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    Политика

    Гройсман объяснил, почему Украина не может голосовать на Генассамблее ВОЗ

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    Глава правительства Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с долгом Украины перед ВОЗ в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы.
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на настоящее время долг Украины перед Всемирной организацией здравоохранения составляет 26 млн долларов.

    Гройсман: пенсионная реформа - приоритет правительства
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    Гройсман назвал главный приоритет правительства

    Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховой Раде в пятницу, 26 мая.

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    Глава правительства прокомментировал ситуацию с ВОЗ в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы.

    Ранее сообщалось, что новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

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