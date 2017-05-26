Нардеп Бобов уплатил 38 млн грн налогов, но намерен судиться

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Видродження" Геннадий Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют квитанции, которые он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня утром перевел в государственный бюджeт все средства согласно требованиям прeдставителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и нe согласен с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках закона. Уверен, что окончательную точку в этом деле поставит суд", — написал Бобов.

Согласно опубликованным квитанциями сумма, которую перечислил Бобов, составляет около 38 млн гривен.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового из "Радикальной партии", Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.