"Блокадники" Донбасса угрожают осложнить работу российских предприятий

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что если властям не выдадут пленных, то они "максимально осложнят" работу российских предприятий в Украине.

"Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решён вопрос по выдаче наших пленных", — сказал один из координаторов Анатолий Виногродский в пятницу на пресс-конференции.

Он считает, что российские предприятия в Украине представляют опасность.

По мнению "радикалов", президент Украины Петр Порошенко должен настоять на освобождении пленных в Донбассе.

Напомним, Киев настаивает, чтобы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики до конца недели подали свои списки пленных, чтобы обмен состоялся уже в июне.