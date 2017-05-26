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    Политика

    "Блокадники" Донбасса угрожают осложнить работу российских предприятий

    (обновлено: )953114
    Один из организаторов торговой блокады Донбасса Анатолий Виноградский сообщил, что работа российских предприятий в Украине будет осложнена, если за две недели не будет решен вопрос по пленным.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что если властям не выдадут пленных, то они "максимально осложнят" работу российских предприятий в Украине.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решён вопрос по выдаче наших пленных", — сказал один из координаторов Анатолий Виногродский в пятницу на пресс-конференции.

    Он считает, что российские предприятия в Украине представляют опасность.

    По мнению "радикалов", президент Украины Петр Порошенко должен настоять на освобождении пленных в Донбассе.

    Напомним, Киев настаивает, чтобы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики до конца недели подали свои списки пленных, чтобы обмен состоялся уже в июне.

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