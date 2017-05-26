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    Луценко "отмерял" себе на посту генпрокурора еще полгода

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    Юрий Луценко заявил, что не имеет президентских амбиций, а также что хочет быть "эффективным и результативным генеральным прокурором Украины".
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается выполнить свое обещание пробыть на должности руководителя ГПУ около полутора лет. Об этом сам Луценко заявил в эфире телеканала "1+1".

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
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    Отвечая на вопрос о том, видит ли он себя президентом Украины, Луценко сказал: "нет". Он также добавил: "Я вижу себя генеральным прокурором Украины еще приблизительно полгода, может, несколько больше".

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    Луценко отметил, что хочет быть "эффективным и результативным генеральным прокурором Украины".

    По его словам, он еще не выполнил все задачи на своем посту, однако добавил:, что "в момент, когда мои качества, менеджерские способности, вопреки отсутствию юридического образования, уже будут не нужны, я отойду в сторону для того, чтобы эту должность в нормальной прокуратуре… занял молодой юридически образованный руководитель".

    "Я не собираюсь тут (на должности генпрокурора — Ред.) задерживаться, но пока еще я не все сделал", — подытожил он.

    Напомним, в среду, 24 мая, Юрий Луценко отчитался о годе пребывания на должности генерального прокурора Украина. 

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