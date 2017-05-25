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    Черновицкий горсовет запретил "Оппозиционный блок"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (272)

    (обновлено: )33419
    В документе говорится, что кроме бывших регионалов, мэру не стоит брать на работу еще и коммунистов. А те депутаты и мэр, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, должны сложить полномочия.
    Агитационный щит политической партии Оппозиционный блок
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Черновицкий горсовет принял решение запретить деятельность партии "Оппозиционный блок", а также провести люстрацию всех бывших "регионалов" и городского головы Алексея Каспрука, сообщает Укринформ.

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    С соответствующим предложением выступил руководитель фракции "Свобода" в городском совете Андрей Илюк.

    Он также предложил проголосовать за рекомендацию городскому главе не назначать в исполнительные органы власти Черновцов бывших членов Партии регионов. После короткого обсуждения и дополнений депутаты такое решение приняли.

    В проголосованном проекте говорится, что кроме бывших регионалов, мэру не стоит брать на работу еще и коммунистов. А те депутаты и мэр, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, должны сложить полномочия.

    При этом следует отметить, что такую ​​волну недовольства в сессионном зале вызвало назначение на должность директора Департамента ЖКХ городского совета Ярослава Кушнирика, который был членом Партии регионов.

    Ранее замглавы парламентской фракции "Народный фронт" Юрий Береза заявил, что у оппозиции мало шансов вернутся к власти в Украине, при этом в случае подобных попыток он пообещал устроить "Ночь длинных ножей".

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