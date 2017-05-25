Нардеп пообещал устроить "Ночь длинных ножей" при реванше оппозиции

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Замглавы парламентской фракции "Народный фронт" Юрий Береза считает, что у оппозиции мало шансов вернутся к власти в Украине, при этом в случае подобных попыток он обещает устроить "Ночь длинных ножей".

"У нас есть боевой опыт, и эта революция закончилась большой кровью… Как только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут… У меня есть "план Б"… Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет "Ночь длинных ножей" и все", — сказал Береза в эфире телеканала "5 канал" в ответ на вопрос о том, будет ли реванш оппозиции.

Береза является депутатом Рады от партии бывшего премьера Арсения Яценюка, а также командиром полка специального назначения "Днепр-1".

"Ночью длинных ножей" называют расправу Адольфа Гитлера над штурмовиками СА в июне 1934 года. Поводом для расправы послужила нелояльность штурмовиков во главе с Эрнстом Ремом и подозрения в подготовке путча. В документах Нюрнбергского трибунала в 1946 году указано, что в ходе "Ночи длинных ножей" гитлеровцами было уничтожено более тысячи соотечественников, при этом большинство являлись членами НСДАП.