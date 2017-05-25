Суд отклонил жалобу по конфискации $1,5 млрд Януковича

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Донецкой области отклонил жалобу адвокатов, которые представляют компании, подконтрольные окружению экс-президента Украины Виктора Януковича, о конфискации 1,5 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Ранее семь кипрских компаний, средства которых были изъяты по решению суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов на счетах, подконтрольных окружению Януковича, обжаловали это решение в суде и потребовали от властей приостановить его выполнение.

"Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации 1,5 миллиарда долларов по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации Виктора Януковича", — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook.

В ведомстве отметили, что еще не получили решение суда.

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации арестованных на