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    Суд отклонил жалобу по конфискации $1,5 млрд Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (577)

    (обновлено: )26
    Семь кипрских компаний, средства которых были изъяты по решению суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов на счетах, подконтрольных окружению Януковича, обжаловали это решение в суде и потребовали от властей приостановить его выполнение.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Донецкой области отклонил жалобу адвокатов, которые представляют компании, подконтрольные окружению экс-президента Украины Виктора Януковича, о конфискации 1,5 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

    Ранее семь кипрских компаний, средства которых были изъяты по решению суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов на счетах, подконтрольных окружению Януковича, обжаловали это решение в суде и потребовали от властей приостановить его выполнение.

    "Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации 1,5 миллиарда долларов по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации Виктора Януковича", — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook.

    В ведомстве отметили, что еще не получили решение суда.

    В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации арестованных на

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