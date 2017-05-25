Украина готова прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ - СМИ

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Украина может прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве.

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"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", — цитирует газета источник, близкого к правительству Украины.

По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Газета отмечает, что сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" газете сообщили, что "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В свою очередь, В РЖД "Коммерсанту" заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", — отмечает издание.

Президент Украины Петр Порошенко ранее утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. "Федеральная грузовая компания" значится в документе, санкции против нее были введены на год.

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Введенные санкции предусматривают блокировку активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; ограничение торговых операций на территории Украины; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" ввела запрет на транзит российских вагонов.