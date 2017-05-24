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    Луценко предложил альтернативу "Бессмертному полку"

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    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (255)

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал всех, кто уважает Украину, на 8 и 9 мая в рамках акции "Несокрушимая нация" выходить с портретами героев и желто-голубыми флагами.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил проводить на 9 мая акцию "Несокрушимая нация" вместо "Бессмертного полка".

    Путин возглавил шествие Бессмертного полка на Красной площади
    канал RT в YouTube
    Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади

    В Киеве, как и в других городах Украины, 9 мая состоялась акция "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций и потасовок. Полиция сообщила, что за нарушения в ходе акций по всей Украине были задержаны около 90 человек, пострадали более 30 человек. Наиболее масштабные потасовки произошли в Днепре, открыто уловное дело.

    "Я призываю всех, кто уважает Украину, 8 и 9 мая выходить с портретами и желто-голубыми флагами, портретами наших героев. Я готов выйти вместе с вами со своими двумя дедами, которые стояли под Рейхстагом, и своим сыном, который стоял под Песками. И мы скажем — это наши герои. Акция называется "Несокрушимая нация", — сказал Луценко в среду, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

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