Луценко предложил альтернативу "Бессмертному полку"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил проводить на 9 мая акцию "Несокрушимая нация" вместо "Бессмертного полка".

В Киеве, как и в других городах Украины, 9 мая состоялась акция "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций и потасовок. Полиция сообщила, что за нарушения в ходе акций по всей Украине были задержаны около 90 человек, пострадали более 30 человек. Наиболее масштабные потасовки произошли в Днепре, открыто уловное дело.

"Я призываю всех, кто уважает Украину, 8 и 9 мая выходить с портретами и желто-голубыми флагами, портретами наших героев. Я готов выйти вместе с вами со своими двумя дедами, которые стояли под Рейхстагом, и своим сыном, который стоял под Песками. И мы скажем — это наши герои. Акция называется "Несокрушимая нация", — сказал Луценко в среду, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

Смотрите также: Береза готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты