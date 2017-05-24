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    Луценко объяснил, почему Януковича еще не судят за Евромайдан

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (575)

    (обновлено: )35204
    По данным генпрокурора Юрия Луценко, дело по предъявлению обвинительного акта Виктору Януковичу по организации беспорядков на Майдане против мирных демонстрантов будет направлено в суд сразу после рассмотрения дела о госизмене.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генпрокуратура намерена передать в суд дело о преступлениях бывшего президента Виктора Януковича против участников Евромайдана сразу после приговора суда по делу о госизмене. Об этом во время своего выступления в Раде с отчетом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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    "Дело по предъявлению обвинительного акта Януковичу и Захарченко по организации беспорядков на Майдане против мирных демонстрантов будет направлено в суд сразу после рассмотрения дела о государственной измене", — отметил Луценко.

    Смотрите также: Отчет Луценко в Раде. Прямая трансляция

    Генпрокурор пояснил, что согласно законодательству, если против одного человека направляются в суд два дела, то дела должны объединить. Поэтому, чтобы этого не произошло, чтобы не затягивать время, ГПУ ждет приговора по делу о госизмене.

    Ранее стало известно, что Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича c международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение. Также стало известно, что Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен президентства Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу президентской администрации Андрея Клюева. Интерпол также отказался объявлять в розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

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