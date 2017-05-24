наверх
24.05.201707:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Кабмин в среду займется "Нафтогазом", мобилизацией и своей газетой

    (обновлено: )180
    Согласно повестке дня, глава Минобороны Степан Полторак доложит о некоторых вопросах медицинского обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, участвующих в АТО.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание Кабинета министров Украины. Начало заседания — в 11.00.

    Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, министр обороны Степан Полторак представит проект закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

    Читайте также: Хирург памяти. Самые скандальные заявления Вятровича

    Министры также рассмотрят ряд гуманитарных вопросов. В частности, проекты распоряжений президента: о назначении грантов президента Украины молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, а также молодым писателям и мастерам народного искусства для создания и реализации творческих проектов и  назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

    Сергей Тарута о премьерстве Владимира Гройсмана. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Тарута о будущем Гройсмана в кресле премьера

    Проект постановления Кабмина "Об утверждении форм типовых решений об установлении ставок и льгот по уплате земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка" представит министр финансов Александр Данилюк. Также министр соцполитики Андрей Рева доложит о некоторых вопросах оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия.

    Ряд проектов постановлений "экономического блока" представит первый вице-премьер Степан Кубив. В частности, как сообщается, он представит проект постановления "Об утверждении порядков участии Государственной регуляторной службы и Министерства экономического развития и торговли в мероприятиях государственного надзора (контроля)".

    Кроме того, Кубив представит проект распоряжения Кабмина об избрании членов правления ПАО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украиныˮ.

    О некоторых вопросах медицинского обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, участвующих в антитеррористической операции доложит глава Минобороны Степан Полторак.

    Читайте также: Следите за языком. Рада таки украинизировала телеэфир

    Также министры рассмотрят такие вопросы: утверждение финансового плана ГП редакции газеты "Правительственный курьерˮ на 2017, создание Управления охраны Государственной службы специальной связи и защиты информации, утверждение состава Наблюдательного совета антидопингового контроля, утверждение проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы" ОХМАТДЕТˮ и другие.

    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства можно ознакомиться здесь

    Как сообщалось, в среду с отчетом о проделанной в течение года работе в Верховную Раду придет генеральный прокурор Юрий Луценко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Великобритании. Архивное фото
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Политический эксперт Михаил Павлив
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова