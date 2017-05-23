Порошенко в среду поедет в Волынскую область

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 мая, поедет в Волынскую область, сообщили в Волынской облгосадминистрации.

Отмечается, что президент примет участие в открытии семенного завода, построенного в Владимир-Волынском районе ООО "Пятидни" по проекту немецкой фирмы Petkus и в строительство которого было вложено 48,4 млн грн инвестиций.

Кроме этого Порошенко ознакомится с работой пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе.

В Луцке глава государства посетит областную ДЮСШ и тренировки члена национальной сборной Украины в "Играх непокоренных" (международные игры в паралимпийском стиле) Игоря Турчинского.

Президент также проведет совещание в областной госадминистрации по созданию надлежащих условий для реализации права граждан Украины на безвизовый режим. В этом совещании примет участие правительственная делегация и главы облгосадминистраций других приграничных областей.

Напомним, недавно Порошенко посетил Берлин и провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.