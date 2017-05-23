В ЕС обсудят изменения минского формата

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Евросоюз планирует обсудить изменение формата минских переговоров по Украине, сообщила специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи.

"Минский процесс не находится на грани распада. Но факт в том, что он уже давно не дает результатов. Мы должны вернуться к обсуждению минского переговорного процесса и, возможно, как-то его обновить", — цитирует Точчи Газета.Ру.

Точчи подчеркнула, что изменение минского формата может произойти только в том случае, если с этим будут согласны все его участники.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические