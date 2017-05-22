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    Политика

    Раде предлагают отметить ряд советских законов и нормативных актов

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (151)

    (обновлено: )11602
    По словам министра юстиции Украины Павла Петенко, ведомство разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов госвласти и управления УРСР и СССР.
    Депутат в пустом зале Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов в Украине в течение трех лет зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

    На данный момент текст законопроекта №6480, инициатором которого является Кабмин, на официальном сайте парламента отсутствует.

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    Ранее глава Минюста Павел Петренко заявлял, что "в украинском законодательстве осталось еще много советизмов, которые создают бюрократию и коррупцию". По его словам, Минюст разработал проект закона о признании утратившими силу актов органов госвласти и управления УРСР и СССР. Соответствующий проект закона был утвержден на заседании Кабмина в середине апреля.

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    В Минюсте объясняли, что документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. В течение шести месяцев с момента вступления закона в силу должны прекратить свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, которые принимались до провозглашения независимости Украины, в течение года — все законы и в течение трех лет — все кодексы советских времен, которые еще действуют в стране. При этом законопроект не предусматривает отмену ратифицированных международных соглашений, которые были подписаны до независимости Украины.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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