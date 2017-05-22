В ГПУ не получили разрешение на заочное осуждение Азарова

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины еще не получила в суде разрешение на заочную процедуру привлечения к уголовной ответственности экс-премьера Николая Азарова, решение по ходатайству прокуратуры ожидается в ближайшее время, уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное привлечение к ответственности экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Азарова в рамках дела о присвоении госсредств в "Укртелекоме". Ранее суд дал разрешение на заочное осуждение по этому делу экс-министра финансов Украины Юрия Колобова.

По законам, человек может быть осужден заочно, если он подозревается в тяжком преступлении и скрывается от следствия за границей.

"Получены разрешения суда на осуществление специального расследования (заочного – Ред.) относительно Януковича и Колобова. Решение суда о разрешении на осуществление специального расследования относительно Азарова и (бывшего первого вице-премьера Сергея – Ред.) Арбузова ожидается в ближайшее время", — написала в понедельник Сарган в Facebook.

Она добавила, что после получения разрешения на применение специальной процедуры дело будет передано в суд.

Генпрокуратура Украины еще в 2014 году возбудила дело в отношении Януковича по подозрению в хищении госсредств на создание выделенной специальной телекоммуникационной линии связи для органов государственной власти. Ее созданием по условиям приватизации "Укртелекома", проведенной в 2011 году, должен был заниматься новый собственник компании.