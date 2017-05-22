Украина выдворила российского политтехнолога Игоря Шувалова

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КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Украинские пограничники выдворили из страны политтехнолога Игоря Шувалова, ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет, сообщил член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, после пожара на телеканале "Интер" у здания СБУ проходили протесты с требованием закрыть канал и депортировать из Украины одного из его менеджеров, гражданина России Игоря Шувалова.

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторши Марии Столяровой — Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украини с запретом въезда сроком на 5 лет", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Как уточнил Геращенко, по оперативным данным "антиукраинская деятельность Шувалова И.Ю. использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня".

"Также указанный гражданин привлечен к широкомасштабной акции по срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине и активно участвует в проекте продвижения России как единого потомка "страны-победителя фашизма в Великой Отечественной войне" (а не во Второй мировой) и России, как олицетворения современного антифашизма, осуществляется в идеологических рамках "Георгиевские ленты" и "Бессмертный полк", — подчеркнул Геращенко.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в "Подробностях недели" на "Интере", приуроченных ко дню памяти погибших на Майдане в феврале 2014 года, во время интервью корреспондента с родными погибших в прямом эфире прозвучала брань шеф-редактора программы Марины Столяровой. Она назвала это техническим браком и заявила, что случайно попавшее в эфир ругательство не имеет отношения к шедшему в прямом эфире интервью с родственниками погибших. Столярову уволили, а Служба безопасности заявила, что ее также выслали за пределы Украины и временно запретили въезд в страну.