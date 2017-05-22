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    "Месть за 9 Мая". Арестован 73-летний организатор "Бессмертного полка"

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    (обновлено: )1230224
    Иван Бондарчук был арестован 21 мая. Глава "Союза левых сил" Василий Волга сообщил, что арест политика является местью всем, кто "вышел на 9 Мая с портретами своих предков-освободителей".
    Винницкий политик Иван Бондарчук. Архивное фото
    real-vin.com

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Винницкой областной организации "Союза левых сил", член политсовета союза Иван Бондарчук арестован, сообщает журналист Андрей Манчук.

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    "Вчера (21 мая — Ред.) был арестован Иван Николаевич Бондарчук. Мой заместитель, руководитель Винницкой областной организации "Союза левых сил", член политсовета "Союза левых сил". Арестовали 73-летнего Ивана Николаевича за "измену Родине". Его обвиняют в том, что он готовил протестную акцию против президента Порошенко. Грозит Ивану Николаевичу пятнадцать лет тюрьмы", — написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

    Манчук также добавил, что "политические аресты" в Украине стали "обыденным и привычным делом".

    В свою очередь глава политсилы Василий Волга сообщил в Facebook, что арест Бондарчука — "это месть за 9 Мая".

    "Сегодня они будут мстить всем, кто организовывал "Бессмертный полк", всем, кто вышел на 9 Мая с портретами своих предков-освободителей. Тогда, 9 мая, они просто не смогли устроить кровавую баню. Очень хотели, но не смогли. Было Евровидение. Было бы не комильфо. А теперь можно. Теперь все можно", — добавил он.

    Накануне Дня Победы городской совет Винницы обратился в Винницкий окружной суд с исковым заявлением о запрете проведение 9 мая шествия в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто", инициированного "левыми" политическими силами. В документе указывалось, что "учитывая социальное напряжение, которое на сегодняшний день царит в обществе, и негативные обстоятельства, возникшие вследствие российской агрессии по отношению к Украине… во время проведения данной акции возможны провокации со стороны радикально настроенных групп населения", что "может привести к массовым беспорядкам".

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