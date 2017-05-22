Генпрокуратура просит заочного суда над Азаровым

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура направила в суд ходатайство о разрешении на заочную форму расследования против экс-премьер-министра Николая Азарова. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в понедельник утром в Киеве.

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"Что касается Азарова — мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения", — сказал он.

Напомним, Верховная Рада не поддержала решение об обращении в Совет национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывших высокопоставленных чиновников.