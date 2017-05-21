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    Порошенко впечатлил разговор с Меркель

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии (14)

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    По словам президента, он "позитивно и по-доброму впечатлен продолжительным многочасовым дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель".
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Святослав Цеголко / Facebook

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко был "по-доброму впечатлен" прошедшим в субботу разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он заявил в воскресенье на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" в Киеве.

    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию

    "Позитивно и по-доброму впечатлен продолжительным многочасовым дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель", — отметил он.

    По его словам, поддержка Меркель Украины является чрезвычайно важной для страны.

    Напомним, Порошенко в субботу провел переговоры с Меркель на немецкой правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых стороны обсудили дальнейшую работу стран нормандского формата (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.

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