Порошенко впечатлил разговор с Меркель

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко был "по-доброму впечатлен" прошедшим в субботу разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он заявил в воскресенье на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" в Киеве.

"Позитивно и по-доброму впечатлен продолжительным многочасовым дружественным, откровенным и содержательным разговором с канцлером Германии Ангелой Меркель", — отметил он.

По его словам, поддержка Меркель Украины является чрезвычайно важной для страны.

Напомним, Порошенко в субботу провел переговоры с Меркель на немецкой правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых стороны обсудили дальнейшую работу стран нормандского формата (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.