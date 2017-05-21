КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о запрете георгиевских ленточек, как только он поступит ему из Рады. Об этом он заявил в воскресенье на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" в Киеве.

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"Закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит из Верховной Рады", — сказал президент.

Верховная Рада ранее приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.