Порошенко обсудил с Меркель "сценарий давления" на Россию

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Если минские соглашения не будут выполняться, Евросоюз "с высокой долей вероятности" продлит санкции в отношении России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы договорились, что если минские соглашения не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Евросоюза будут продолжены. Важно, что эта встреча состоялась накануне cаммита G7, где вопрос Украины будет стоять высоко в повестке дня, и этот вопрос также будет присутствовать на встрече "Большой двадцатки", — заявил Порошенко в аэропорту перед вылетом в Киев, видео его комментария опубликовано на странице президента в Facebook.

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Порошенко также сообщил, что обсудил с Меркель сценарий давления на Российскую Федерацию с целью выполнения минских соглашений.

"Значительная часть времени была посвящена скоординированным действиям по имплементации минских договоренностей. Констатировано, что Россия не выполняет минские договоренности, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, это касается компонента по безопасности, прекращения артиллерийского, минометного и танкового огня, отвода тяжелой техники, освобождения заложников и обеспечения эффективной реализации мирного процесса", — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с украинской делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко отметила приоритетность гуманитарного вопроса, который включает полный допуск на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса международных гуманитарных миссий, в том числе Международного комитета Красного Креста.