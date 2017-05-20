Украина готова к ответу России на санкции - торгпред

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская заявила, что Украина готова к возможным ответным санкциям со стороны России после введений ограничений со стороны Украины, информирует ZIK.

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"Мы понимаем, что может применить Российская Федерация в ответ, и у нас тоже есть понимание, какие меры могут быть применены, поскольку наша торговая агрессия продолжается не первый день", — сказал торгпред.

"Мы понимаем разные сценарии, которые могут быть, и я могу сказать, что, в принципе, мы к ним готовы. Поэтому не могу с точки зрения ограниченной информации о них говорить, но то, что мы понимаем, что они могут сделать, это понимание есть", — добавила она.

Также, по ее словам, пока украинские экспортеры не жаловались на введение Киевом санкций, в министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не поступало и официальных позиций иностранных государств по поводу санкций.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.