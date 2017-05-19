Литва предлагает увеличить число своих военных инструкторов в Украине

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Литва выступает за увеличение численности своих военных инструкторов в Украине. Об этом заявил министр обороны Литвы Раймондас Кароблис на встрече с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, который прибыл с визитом в Вильнюс.

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Кароблис выразил благодарность за визит и отметил, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Необходимо продолжать сотрудничество, увеличить численность военных инструкторов Литвы, которые обучают украинских военнослужащих, и усовершенствовать эту работу. А также расширить международное сотрудничество и обмен опытом относительно направления общественного демократического контроля Вооруженных сил, сотрудничества на уровне ССО, кибербезопасности и образовательных программ", — сказал он.

В ходе переговоров министры обсудили развитие способностей киберзащиты и стратегических коммуникаций, согласовали совместные действия в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Ранее сообщалось, что американские специалисты предоставили рекомендации украинским военным по боевому применению радиолокационных станций.