Турчинов нашел присутствие "российских спецслужб" в Facebook

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook работает прозрачно, но "там также есть российские спецслужбы", уверен секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

Читайте также: "Сигнала пока не было". Как провайдеры будут блокировать сайты РФ

"Такие социальные сети как Facebook работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию. Но мы с вами с этим должны бороться. И для этого есть механизмы работы, в том числе – с руководством этих социальных сетей", — цитирует Турчинова сайт телеканала "24 канал".

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".