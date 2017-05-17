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    Турчинов нашел присутствие "российских спецслужб" в Facebook

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    (обновлено: )622411
    По словам Турчинова, в Facebook "есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook работает прозрачно, но "там также есть российские спецслужбы", уверен секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

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    "Такие социальные сети как Facebook работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию. Но мы с вами с этим должны бороться. И для этого есть механизмы работы, в том числе – с руководством этих социальных сетей", — цитирует Турчинова сайт телеканала "24 канал".

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

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