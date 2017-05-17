Частные предприятия в Украине вправе использовать "1С" - компания

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КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Указ президента Украины Петра Порошенко о применении санкций в отношении ряда российских компаний касается только отдельных юридических лиц, сообщается на украинской версии сайта бухгалтерской программы "1С".

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

"Программа 1С:Предприятие полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно-методологические ресурсы доступны для пользования. Партнеры 1С:Франчайзи продолжают оказывать услуги по обновлению продуктов и информационно-технологической поддержке пользователей программных продуктов 1С:Предприятия", — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ сообщили, что запрет использовать программные продукты самой популярной бухгалтерской программы в Украине "1С", попавшей по санкции, не касается частного сектора.