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    Политика

    Гройсман предлагает перенести повышение соцстандартов

    (обновлено: )232
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, можно перенести повышение социальных стандартов с 1 декабря на 1 октября текущего года.
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Повышение социальных стандартов в Украине в связи с наличием средств можно провести не с 1 декабря, а с 1 октября текущего года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации пенсионной реформы на заседании Кабмина. 

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    "Мы посчитали и увидели, что мы можем сделать смещение, с 1 декабря повышение социальных стандартов – на 1 октября. Это означает, что эта реформа с 1 октября охватит 9 млн украинских пенсионеров из 12, это те, кто получают повышение", — цитирует "112 Украина" Гройсмана.

    Напомним, ранее Владимир Гройсман пообещал повысить пенсии с первого октября, если парламент поддержит пенсионную реформу.

    Ранее сообщалось, что в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.

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