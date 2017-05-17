Гройсман предлагает перенести повышение соцстандартов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Повышение социальных стандартов в Украине в связи с наличием средств можно провести не с 1 декабря, а с 1 октября текущего года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации пенсионной реформы на заседании Кабмина.

"Мы посчитали и увидели, что мы можем сделать смещение, с 1 декабря повышение социальных стандартов – на 1 октября. Это означает, что эта реформа с 1 октября охватит 9 млн украинских пенсионеров из 12, это те, кто получают повышение", — цитирует "112 Украина" Гройсмана.

Напомним, ранее Владимир Гройсман пообещал повысить пенсии с первого октября, если парламент поддержит пенсионную реформу.

Ранее сообщалось, что в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.