наверх
17.05.201714:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    ЕС ждет от Украины объяснений по блокированию российских сайтов

    (обновлено: )1262123
    Руководитель отдела прессы и информации дипмиссии Юргис Вильчинскас сообщил, что ЕС представит официальную оценку или реакцию на санкционное решение Украины после получения детальной информации.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз рассчитывает получить от Украины дополнительную информацию в связи с блокированием в стране ряда российских онлайн-сервисов, сообщили интернет-изданию "Европейская правда" в представительстве ЕС.

    facebook.com/formensworld
    Порошенко vs соцсети: лучшие фотожабы

    "Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию", — сказал руководитель отдела прессы и информации дипмиссии Юргис Вильчинскас.

    По данным издания, ожидается, что ЕС представит официальную оценку или реакцию на санкционное решение после получения детальной информации.

    Генсек совета Европы Турбьерн Ягланд в среду выразил обеспокоенность в связи с блокировкой ряда онлайн-сервисов и соцсетей на территории Украины.

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

    Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание СНБО во главе с президентом Петром Порошенко
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Ветераны в Днепре. Архивное фото
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Граната РГД. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском