ЕС ждет от Украины объяснений по блокированию российских сайтов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз рассчитывает получить от Украины дополнительную информацию в связи с блокированием в стране ряда российских онлайн-сервисов, сообщили интернет-изданию "Европейская правда" в представительстве ЕС.

"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию", — сказал руководитель отдела прессы и информации дипмиссии Юргис Вильчинскас.

По данным издания, ожидается, что ЕС представит официальную оценку или реакцию на санкционное решение после получения детальной информации.

Генсек совета Европы Турбьерн Ягланд в среду выразил обеспокоенность в связи с блокировкой ряда онлайн-сервисов и соцсетей на территории Украины.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.