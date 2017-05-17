В МВД засекретили отпуска Авакова

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел отказываются предоставлять информацию, когда в 2016-2017 годах ходил и планирует ходить в плановые ежегодные оплачиваемые отпуска министр Арсен Аваков. При этом, в министерстве утверждают, что информация о том, когда Аваков удалялся на отдых, может создать угрозу его безопасности. Об этом говорится в ответе МВД на информационный запрос Українських Новин.

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"Учитывая проведение антитеррористической операции и существующие угрозы для жизни и здоровья членов Правительства, в том числе Министра внутренних дел Украины, которые подтверждаются заявлениями в средствах массовой информации РФ, от предоставления информации о планировании и пребывании в отпусках Министром внутренних дел Украины Аваковым Арсеном Борисовичем воздерживаемся", — говорится в ответе.

Это первый случай, когда чиновник высшего ранга в Украине воспользовался проведением АТО для сокрытия информации о своем пребывании либо отсутствии на рабочем месте.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в течение 2016 года брал отпуск 12 раз.