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    Политика

    Плотницкий назвал "русски мир" условием возврата ЛНР в Украину

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    По словам главы самопровозглашенной ЛНР, "если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья", тогда возвращение в состав Украины возможен.
    Игорь Плотницкий
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что пока Украина остается с нынешним режимом, возвращение в ее состав невозможно.

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    РИА Новости Украина
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    "Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи", — сказал он в интервью газете "Известия".

    Плотницкий добавил, что "если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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