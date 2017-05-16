Жена Луценко сообщила, откуда у нее деньги на Mercedes за 2,5 млн грн

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Заместитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что купила новый Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года за 2 миллиона 430 тысяч гривен за деньги с продажи предыдущей авто и сбережений.

"У меня был 5-литровый Mercedes такой же, я его продала за хорошие деньги, потому что ему было всего два года. Сейчас решила, что надо было взять меньше – 3-х литровый немного дороже", – заявила Луценко в комментарии "Украинской правде".

Депутат подчеркнула, что купила автомобиль исключительно за собственные средства.

"Средства у меня все есть, они задекларированы, за них уплачены налоги. Я не занимаю деньги на машины у своих редакторов, матерей, или своих друзей", – добавила Луценко.

Ранее появилась информация, что Ирина Луценко приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска. Соответствующая информация об этом опубликована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Согласно данным реестра, Луценко приобрела право на автомобиль 10 мая за 2 430 000 грн. Продавцом выступил гражданин Украины Артем Кучеренко.