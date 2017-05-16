"Церковные" законы продвигают сумасшедшие люди, спьяну и с бодуна - Рабинович

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Инициаторы "церковных" законов мечтают разделить и уничтожить Украину, заявил внефракционный нардеп Вадим Рабинович.

"О чем здесь можно говорить. Сумасшедшие люди спьянe, с бодуна после затяжных праздников подают такие вещи, как "церковные законы". Уже уничтожили в стране все, что только возможно, в государстве итак нужно сводить концы с концами, а теперь давайте его разделим еще и по религиозному принципу. Мечта тех, кто вносит такие инициативы — разделить Украину, банально стравить людей. Эти деятели хотят уничтожить одну половину населения, а второй править как рабами", — говорит политик.

По его словам, перспектива принятия скандальных законодательных инициатив весьма не велика.

"Эту Раду можно считать не нормальной, большинство людей, которые здесь сидят просто нездоровы. Но я думаю, что болезнь еще не достигла той степени, чтобы проголосовать за эти законы. Если парламент примет еще и эти инициативы, тогда в Верховную Раду нужно будет запустить психиатрическую клинику", — подытожил Рабинович.

Ранее Одесская епархия Украинской православной церкви приняла обращение в связи с запланированным на 18 мая голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.