наверх
16.05.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Церковные" законы продвигают сумасшедшие люди, спьяну и с бодуна - Рабинович

    (обновлено: )355101
    По мнению народного депутата Вадима Рабиновича, если Рада примет законы, регламентирующие жизнь церкви, в парламент надо будет запустить психиатрическую клинику.
    Вадим Рабинович
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Инициаторы "церковных" законов мечтают разделить и уничтожить Украину, заявил внефракционный нардеп Вадим Рабинович.

    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Власть против УПЦ: церковное рейдерство и другие грехи

    "О чем здесь можно говорить. Сумасшедшие люди спьянe, с бодуна после затяжных праздников подают такие вещи, как "церковные законы". Уже уничтожили в стране все, что только возможно, в государстве итак нужно сводить концы с концами, а теперь давайте его разделим еще и по религиозному принципу. Мечта тех, кто вносит такие инициативы — разделить Украину, банально стравить людей. Эти деятели хотят уничтожить одну половину населения, а второй править как рабами", — говорит политик.

    По его словам, перспектива принятия скандальных законодательных инициатив весьма не велика.

    "Эту Раду можно считать не нормальной, большинство людей, которые здесь сидят просто нездоровы. Но я думаю, что болезнь еще не достигла той степени, чтобы проголосовать за эти законы. Если парламент примет еще и эти инициативы, тогда в Верховную Раду нужно будет запустить психиатрическую клинику", — подытожил Рабинович.

    Ранее Одесская епархия Украинской православной церкви приняла обращение в связи с запланированным на 18 мая голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание МИД РФ
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Андрей Артеменко
    Артеменко: с "мирным планом" и без мандата
    Взрыв в Мукачево
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером