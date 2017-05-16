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    У "церковных" законов нет шансов в Раде - Балога

    (обновлено: )14510
    Внефракционный народный депутат Виктор Балога оценивает шансы принятия законов, касаемых жизни церкви, как призрачные. По его словам, государство отделено от церкви, а церковь отделена от государства.
    Виктор Балога. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Политики ни при каких обстоятельствах не должны лезть в церковные дела, считает народный депутат Виктор Балога.

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    По его словам, причина появления подобных сомнительных инициатив — желание власти переключить внимание людей с наболевших вопросов.

    "Политические деятели банально отвлекают внимание общества. Но в отношении церкви, на мой взгляд, этого не нужно делать. Мы не можем разобраться в светской жизни, еще не хватало нам лезть в духовную. Перспективы принятия этих скандальных законов в Верховной Раде призрачны. Не дам и одного процента за то, что эти инициативы были бы приняты. Государство отделено от церкви, а церковь отделена от государства. Точка", — резюмировал Балога.

    Ранее Одесская епархия Украинской православной церкви приняла обращение в связи с запланированным на 18 мая голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.

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