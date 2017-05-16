У "церковных" законов нет шансов в Раде - Балога

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Политики ни при каких обстоятельствах не должны лезть в церковные дела, считает народный депутат Виктор Балога.

По его словам, причина появления подобных сомнительных инициатив — желание власти переключить внимание людей с наболевших вопросов.

"Политические деятели банально отвлекают внимание общества. Но в отношении церкви, на мой взгляд, этого не нужно делать. Мы не можем разобраться в светской жизни, еще не хватало нам лезть в духовную. Перспективы принятия этих скандальных законов в Верховной Раде призрачны. Не дам и одного процента за то, что эти инициативы были бы приняты. Государство отделено от церкви, а церковь отделена от государства. Точка", — резюмировал Балога.

Ранее Одесская епархия Украинской православной церкви приняла обращение в связи с запланированным на 18 мая голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.