Рада собралась на заседание после месячного перерыва

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий открыл утреннее заседание Рады во вторник.
В сессионном зале зарегистрировались 366 нардепов.
Депутати #Рада8 зареєструвалися в сесійній залі, а отже ми розпочинаємо ранкове засідання!— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 16 мая 2017 г.
Наживо: 🎥 https://t.co/lbRgh56fZg pic.twitter.com/pTkNxQq27s
Напомним, последнее заседание парламент провел еще 14 апреля перед Пасхой.
Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации. Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.