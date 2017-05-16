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    Политика

    Рада собралась на заседание после месячного перерыва

    (обновлено: )44
    На заседании во вторник парламент планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Также есть вопросы по георгиевской ленте.
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий открыл утреннее заседание Рады во вторник.

    В сессионном зале зарегистрировались 366 нардепов.

    Напомним, последнее заседание парламент провел еще 14 апреля перед Пасхой.

    Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации. Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

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