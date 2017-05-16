Рада собралась на заседание после месячного перерыва

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий открыл утреннее заседание Рады во вторник.

В сессионном зале зарегистрировались 366 нардепов.

Напомним, последнее заседание парламент провел еще 14 апреля перед Пасхой.

Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации. Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.