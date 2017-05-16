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    На должность главы КСУ претендуют два кандидата - СМИ

    (обновлено: )10
    По данным СМИ, на данный момент на вакантную должность главы Конституционного суда Украины претендуют два кандидата, но продолжаются переговоры о выдвижении еще одного претендента.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Выборы нового главы Конституционного суда Украины должны состояться в пятницу, 19 мая, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в КСУ.

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    По данным источника, на данный момент на вакантную должность претендуют два кандидата, но продолжаются переговоры о выдвижении еще одного претендента.

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    Напомним, 27 апреля судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук инициировали проведение специального заседания КСУ с целью избрания его нового председателя. Срок полномочий председателя КСУ Юрия Баулина истек еще 18 марта, но он продолжает руководить судом в статусу и.о. как старший по возрасту судья.

    Как отмечается, 19 мая – это крайняя дата проведения выборов, так как согласно регламенту КСУ новый председатель суда должен быть избран не позднее чем через два месяца после истечения полномочий своего предшественника.

    Напомним, в начале февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о КСУ

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