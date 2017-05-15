Заседания ВР превратились в трагикомедию - эксперт

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Комитете избирателей подсчитали, что с начала года 51 народный депутат пропустили более 90% голосований в Раде. Среди них больше всего представителей "Оппозиционного блока" и группы "Возрождение": в частности, лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Александр Вилкул. Не любят голосовать также и Андрей Белецкий, Семен Семенченко и Владимир Парасюк. Как заявил глава КИУ Алексей Кошель, несмотря на полный бойкот парламентской работы, многие из таких нардепов проводят десятки часов в прямом телеэфире, рассказывая, как защищают интересы избирателей.

Поразительную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Ярослав Макитра.

"Это много, конечно, тем более, всего два или три депутата — в розыске и не находятся физически в Украине. Туда же можно причислить и Андрея Артеменко. Уже, наверное, с сегодняшнего дня, фактически, или с завтрашнего. А так, это и Сергей Клюев, и Александр Онищенко. А все остальные депутаты якобы находятся в Украине. По крайней мере, так заявляют. Конечно, такая ситуация — просто позорна и недопустима. И дело даже не только в этих 50-ти депутатах, а в работе всего парламента. Все решения там принимаются с 20-й попытки. А заседание в пятницу — это вообще трагикомедия, где приходит 10-15 человек", — заявил Макитра.

Ранее сообщалось, что постановление о досрочном прекращении полномочий внефракционного депутата парламента Андрея Артеменко зарегистрировано в понедельник на официальном сайте Верховной Рады.