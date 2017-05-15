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    Политика

    Депутаты Рады за 2,5 года работы выполнили только 16% обещаний - эксперты

    (обновлено: )2310
    Как отмечается в материалах, из общего числа предвыборных обещаний депутатов - 1,94 тысячи, на сегодня выполнено 305 (16%), до сих пор не выполнено 1,635 тысячи (84%).
    Депутат в пустом зале Верховной Рады
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады Украины за два с половиной года работы парламента выполнили только 16% своих обещаний, свидетельствуют данные аналитического портала "Слово и дело", представленные в понедельник журналистам.

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
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    Нынешний состав Верховной Рады был избран в октябре 2014 года. Таким образом, к середине мая 2017 года парламент проработал половину пятилетнего конституционного срока полномочий. Следующие выборы в украинский парламент должны пройти в 2019 году.

    Как отмечается в материалах, из общего числа предвыборных обещаний депутатов — 1,94 тысячи, на сегодня выполнено 305 (16%), до сих пор не выполнено 1,635 тысячи (84%).

    "Нужно понимать, что причина не столько в избирательной системе, сколько в политической культуре граждан Украины, которые давно превратили выборы в соревнование во вранье", — сказал эксперт Валентин Гладких на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что в Винницком городском совете после сессии подрались два депутата – Анна Давиденко и Наталья Панчук. В результате драки "скорую" пришлось вызывать обеим женщинам.

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