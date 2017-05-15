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    Политика

    Климкин об итогах встречи с Трампом: есть очень интересные идеи

    (обновлено: )4
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Глава МИД Павел Климкин заявил, что по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом "есть очень интересные идеи", которые он сможет озвучить позднее.

    По словам Климкина, речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, участии США в этом урегулировании и переговорах с Россией.

    "Сейчас обсуждаются формы, каким образом США будут привлекаться, это может быть отдельное измерение, отдельное измерение диалога с Россией, и, конечно, в тесной координации и с "нормандским форматом". Это могут быть отдельные элементы, привлеченные параллельно. Сейчас мы это обсуждаем", — заявил он в интервью телеканалу "1+1".

    "Есть очень интересные идеи. Я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей, ну и конечно, любые моменты надо будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции (Эммануэлем Макроном — ред.)", — сказал украинский министр, не конкретизировав, чего именно касаются эти идеи.

    По его словам, главным итогом встречи было то, что США заявили о намерении поддерживать Украину. "Главный результат — это четкий месседж поддержки Украины. Да и вообще, сама встреча является очень мощным сигналом поддержки. Поскольку американские президенты вообще очень редко встречаются с министрами иностранных дел. В принципе", — сказал Климкин.

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