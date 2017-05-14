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    Спиридонов: безвиз не так много изменит, как об этом говорит президент

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (18)

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    Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Порошенко допускает, что безвиз стимулирует жителей Донбасса вернуться в Украину.
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко дал пресс-конференцию журналистам. Новостей оказалось много. Так, глава государства заявляет, что обсуждал с Путиным по телефону освобождения заложников, в том числе журналиста Сущенко. Также он недоволен ходом расследования убийства журналиста Шеремета. Также Порошенко снова вспомнил о проекте изменений в Конституцию относительно децентрализации. А кандидатуры на пост главы Нацбанка президент обсудит после обсуждения с депутатами.

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    Также Порошенко заявил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма смогут путешествовать в ЕС без виз после восстановления украинского сувернитета над данными территориями.

    Это заявление Порошенко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

    "Порошенко допускает, что это стимулирует жителей Донбасса вернуться в Украину. Но в общем складывается впечатление, что он готовился говорить исключительно только о безвизовом режиме. Он был похож на студента, который выучил только один билет. И он вообще не ожидал, что у журналистов возникнут другие вопросы. Это показывает некоторый отрыв от реальности президента. Он считает, что всех украинцев безвиз должен беспокоить. А на самом деле безвиз не так много изменит, как об этом говорил президент", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года провел пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

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