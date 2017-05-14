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    Климкин встретится с "Группой друзей Украины в ЕС"

    (обновлено: )8404
    Согласно информации, ключевое внимание будет уделено развитию ситуации на Донбассе, введению безвизового режима с ЕС для украинских граждан, а также прогрессу реформ в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в институции Европейского Союза, который состоится 14-15 мая, примет участие во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

    Также глава МИД встретится с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём, генеральным секретарем Европейской службы внешней деятельности Хельгой Шмид и министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

    "Ключевое внимание будет уделено развитию ситуации на Донбассе в контексте выполнения Минских договоренностей, введению безвизового режима с ЕС для украинских граждан, а также прогрессу реформ в Украине", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

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