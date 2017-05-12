Порошенко распорядился готовить его ежегодное обращение к Верховной Раде

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о подготовке проекта своего ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Подготовить проект обращения должна специально созданная рабочая группа. Руководить процессом будет глава Администрации президента Игорь Райнин.

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За методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания будет отвечать Владимир Горбулин — советник президента, директор Национального института стратегических исследований.

Проект послания, согласно распоряжению, должны подготовить в течение трех месяцев.

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в состав рабочей группы вошли заместители главы АП Константин Елисеев, Дмитрий Шимкив, Валерий Кондратюк, Ростислав Павленко, Алексей Филатов, руководитель аппарата АП Алексей Днепров и советник президента Олег Медведев. В рабгруппу также входят глава Государственной службы статистики Игорь Вернер, руководитель Государственного управления делами Иван Куцик и первый замдиректора Национального института стратегических исследований Александр Власюк.