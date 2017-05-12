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    Паспорт Украины войдет в число 40 самых привлекательных - президент

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    Президент Петр Порошенко уверен, что получение Киевом права на безвизовые поездки в страны Европейского Союза поможет улучшить международную репутацию Украины.
    Паспорт гражданина Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Паспорт гражданина Украины войдет в число 40 наиболее привлекательных паспортов мира после предоставления украинцам права на безвизовые поездки в Европу, заявил президент Петр Порошенко в интервью каналу "1+1".

    Виктор Шлинчак
    Виктор Шлинчак / Facebook
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    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.  Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

    Порошенко уверен, что получение Киевом права на безвизовые поездки в ЕС поможет улучшить международную репутацию Украины.

    "Украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить", — заявил глава государства.

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    Ранее Порошенко также заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом открывает украинцам возможность путешествовать в более 35 стран Азии и Латинской Америки. 

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