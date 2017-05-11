Идет на рекорд. Депутат задекларировал 586 квартир

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир общей площадью больше, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщает движение "Честно".

"Представитель партии "Новые лица" утверждает, что квартир больше — 191. За год он заработал всего около 20 000 гривен. Он в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил более 50 млн грн. Кроме квартир, у Оверко 4 жилых дома, 18 земельных участков и больше 16 млн грн сбережений. Об этом свидетельствует декларация политика на сайте НАПК", — сообщается на сайте движения.

"Честно" сообщает, что Оверко — руководитель и соучредитель строительной фирмы "Синергия". Именно эта фирма построила свои жилищные комплексы вплотную к памятнику природы — 600-летнему дубу и использует его как рекламу для продажи собственных квартир.

Как сообщил сам Оверко, он задекларировал все свои доходы честно.

"Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный добытчик, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двоих детей", — заявил Оверко.

Ранее сообщалось, что мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк за 2013 год задекларировал 67 квартир. Его декларация широко обсуждалась в СМИ.