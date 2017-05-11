Грищенко: визит Лаврова в США - знаковый момент

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США знаковым моментом. Об этом он сообщил в интервью "Радио Вести".

"Визит Лаврова в США — это уже знаковый момент. По сути определяются временные параметры. Встреча президентов России и США откладывается уже полгода, по сравнению с тем, когда она могла изначально произойти. Так что надежды будут достаточно высокими. И что может быть результатом таких переговоров остается открытой загадкой", — отметил он..

По его мнению, избежать основательного рассмотрения проблемы Украины в отношениях США-Россия как вызов для безопасности в Европе избежать не удастся.

"И это однозначно будет одной из главных тем на будущей встрече президентов. Главные препоны для проведения саммита президентов США и РФ лежат в области внутренней политики Соединенных Штатов", — добавил Грищенко.