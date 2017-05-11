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    Грищенко: визит Лаврова в США - знаковый момент

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (13)

    (обновлено: )35710
    Рассмотрение проблемы Украины в отношениях США-Россия однозначно будет одной из главных тем на будущей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, убежден экс-министр иностранных дел Украины.
    Константин Грищенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США знаковым моментом. Об этом он сообщил в интервью "Радио Вести".

    "Визит Лаврова в США — это уже знаковый момент. По сути определяются временные параметры. Встреча президентов России и США откладывается уже полгода, по сравнению с тем, когда она могла изначально произойти. Так что надежды будут достаточно высокими. И что может быть результатом таких переговоров остается открытой загадкой", — отметил он..

    По его мнению, избежать основательного рассмотрения проблемы Украины в отношениях США-Россия как вызов для безопасности в Европе избежать не удастся.

    "И это однозначно будет одной из главных тем на будущей встрече президентов. Главные препоны для проведения саммита президентов США и РФ лежат в области внутренней политики Соединенных Штатов", — добавил Грищенко.

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