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    В четверг состоится заседание Кабмина во главе с Гройсманом

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    Как говорится в сообщении, 11 мая под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Заседание начнется в 11:00.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман проведет в четверг заседание Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

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    "11 мая под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.

    Заседание начнется в 11:00.

    Верховная Рада на пленарном заседании в четверг во втором чтении приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателям.

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