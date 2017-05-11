В четверг состоится заседание Кабмина во главе с Гройсманом

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман проведет в четверг заседание Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

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"11 мая под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.

Заседание начнется в 11:00.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг во втором чтении приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателям.