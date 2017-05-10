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    Политика

    Порошенко рассказал конгрессменам США о провокациях в Донбассе

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    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (327)

    (обновлено: )40614
    В ходе встречи Порошенко с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США "была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей".
    Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду на встрече в Киеве рассказал конгрессменам США о ситуации в Донбассе и продолжающихся там провокациях, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Сообщается, что Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США.

    "Петр Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушении режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков. В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом", — говорится в сообщении.

    Также Порошенко выразил надежду, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

    Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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